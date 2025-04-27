لابيد: الحكومة تعمل على تحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلا من تجنيد الحريديم

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة بتحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلاً من تجنيد الحريديم، مؤكدًا العزم على وضع حد لهذا الأمر، ومشددًا على أن من لا يتطوع للخدمة لن يحصل على شيكل واحد من الدولة.

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