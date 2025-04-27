الشرطة الفرنسية تطارد رجلا يُشتبه في قتله مصليا داخل مسجد جنوب فرنسا

دان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو مقتل مصلٍّ مسلم طعناً داخل مسجد في قرية لا غران كومب بمنطقة غارد جنوب فرنسا، بينما تواصل الشرطة البحث عن القاتل الذي صوّر الضحية وهو يحتضر.
وكان المهاجم قد أقدم على طعن المصلي عشرات المرات، مستخدماً هاتفه المحمول لتصوير الضحية، مردداً شتائم ضد الإسلام عقب الهجوم.
واكد المدعي العام الإقليمي عبد الكريم غريني لوكالة "فرانس برس" إن المشتبه به لا يزال طليقاً حتى مساء السبت، موضحاً أن المحققين يتعاملون مع الجريمة على أنها "قتل محتمل بدافع معاداة الإسلام".
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