شكرا لقرائتكم خبر عن 445 هزة ارتدادية تضرب إسطنبول.. وتوقعات بحدوث المزيد والان نبدء بالتفاصيل

زلازل إسطنبول

زلازل تركيا

الدمام - شريف احمد - ذكر مرصد زلازل، اليوم السبت، أن مئات الهزات الارتدادية ضربت إسطنبول ومن المتوقع حدوث المزيد منها في الأيام المقبلة.ويأتي ذلك بعدما تعرضت المدينة التركية لزلزال قوي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وقال مرصد "قنديلي" للزلازل إنه سجلت 445 هزة ارتدادية حتى الآن.وأسفر الزلزال الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وكان بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر، عن إصابة 200 شخص.وأشار وزير التخطيط العمراني التركي مراد كوروم، إلى تسجيل وقوع أضرار بما يربو على 6500 مبنى حتى الآن.وأجبرت هزة ارتدادية أمس الجمعة السكان على الفرار من منازلهم في بعض أحياء إسطنبول الأشد عرضة للخطر، وما زال بعض الأشخاص يخيمون في أماكن مكشوفة.