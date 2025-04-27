نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن وزير الدفاع الباكستاني تأكيده أن بلاده لن تلجأ إلى أي عمل عسكري ضد الهند ما لم يحدث تصعيد من جانبها، مشددًا على أنه في حال حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها فسيكون الرد أكثر من متناسب، مع تأكيده عدم وجود نية لبدء أي عمل عسكري، وأن الردود ستكون متناسبة مع طبيعة الأفعال الهندية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع باكستان: لن نلجأ إلى عمل عسكري ضد الهند ما لم يحدث تصعيد من جانبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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