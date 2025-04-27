وول ستريت جورنال عن وثائق حكومية: إدارة ترامب تتجه لتعزيز سيطرتها على توظيف وفصل العاملين الفيدراليين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وثائق حكومية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه لتعزيز سيطرتها على توظيف وفصل العاملين الفيدراليين، مشيرة إلى أن هذه التحركات ستمكن مكتب إدارة شؤون الموظفين من مواصلة تقليص حجم الحكومة.

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