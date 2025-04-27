أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من اليمن. وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الذي كان موجهاً نحو مناطق البحر الميت ووادي عربا، مشيرا الى عدم وقوع أضرار أو إصابات. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية صدور أوامر للمواطنين في بلدات بمحيط البحر الميت ووادي عربا بالتزام الملاجئ لمدة عشر دقائق. 4o

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه مناطق البحر الميت ووادي عربا دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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