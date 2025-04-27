وسائل اعلام يمنية: إصابة 8 أشخاص بجروح في غارات أميركية على صنعاء

أفادت وسائل اعلام يمنية، أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح جراء سلسلة غارات أميركية استهدفت مناطق متعددة في اليمن، بما في ذلك في العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن "ثمانية مواطنين بينهم طفلان أصيبوا جراء استهداف الجيش الاميركي حيا سكنيا" غرب الروضة في صنعاء.
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