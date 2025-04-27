شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية في دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

فلاديمير بوتين

الدمام - شريف احمد - قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجمات روسية استهدفت منطقة دونيتسك في أوكرانيا، حيث قصفت القوات الروسية المنطقة الشرقية.ووفقا لمكتب الادعاء العام المحلي، أصيب 8 أشخاص آخرين، وفي البداية، استهدفت روسيا بلدة كوستيانتينيفكا الصناعية شرقي أوكرانيا بثلاث قنابل موجهة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة شخصين آخرين.وفي هجمات لاحقة، قتل رجل آخر وأصيب ثلاثة أشخاص، كما أفيد بمقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين في أعقاب هجمات على منطقة بوكروفسك.سبق وقال الكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.وكان فلاديمير بوتين أكد مع المبعوث الأمريكي، أن الجانب الروسي مستعد لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة".