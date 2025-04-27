البابا فرنسيس.. نصير الفقراء الذي بدأ حياته حارساً لملهى ليلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من روما: قبل أسابيع قليلة من وفاته، كان البابا فرانسيس يفعل ما يجيده على أفضل وجه: إثارة غضب المحافظين.

في تدخل استثنائي في منتصف شباط (فبراير)، بدأ البابا مواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، منتقدًا خطط الرئيس دونالد ترامب لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، واصفًا إياها بـ"انتهاك الكرامة"، ومتهمًا نائب الرئيس جيه دي فانس بإساءة استخدام مصطلح لاهوتي غامض . ردّت واشنطن بغضب متوقع، لكن الكرسي الرسولي لم يتراجع.

كانت خطوة فرنسيس الكلاسيكية: اندفاعية، غريزية، لحماية الفقراء والضعفاء، خفيفة في المصطلحات اللاهوتية. لكنها كانت أيضًا دليلًا على استعداد البابا للتخلي عن المجاملات الدبلوماسية واتباع نهج صريح مثير للانقسام في وقت يتزايد فيه التشرذم.

أتى بعد فضيحة الفاتيكان

ترك البابا فرنسيس، الذي توفي يوم اثنين الفصح عن عمر يناهز 88 عامًا، إرثًا معقدًا. انتُخب عام 2013 بتكليفٍ منه بتطهير الكنيسة، بعد استقالة سلفه بنديكتوس السادس عشر المفاجئة في أعقاب ما يُسمى بفضيحة "الفاتيكان".

كان أول بابا من أمريكا اللاتينية واليسوعيين، وكان أيضًا أول من استخدم اسم فرانسيس، في إشارةٍ إلى القديس فرنسيس الأسيزي، نصير الفقراء في القرن الثالث عشر. لكنه يغادر مؤسسةً، وإن كانت ملتزمةً ظاهريًا بالدفاع عن المحرومين والمهمشين، إلا أنها لم تبذل جهودًا كافيةً لمعالجة إخفاقاتها، بدءًا من الاعتداءات الكهنوتية ووصولًا إلى إساءة استخدام أموال الفاتيكان.

وُلد خورخي ماريو بيرغوليو عام 1937في بوينس آيرس لأبوين مهاجرين إيطاليين، ماريو، عامل سكة حديد، وريجينا، ربة منزل. كان يُقال إنه ذكي ومرح ومولع بكرة القدم، وعمل لفترة قصيرة حارساً لملهى ليلي، قبل أن يدرس الكيمياء، ثم يعمل فني مختبر في مختبر أغذية.

مشاكل الرئة بدأت معه عام 1957

أدت نوبة التهاب رئوي حادة إلى استئصال جزء من إحدى رئتيه عام 1957. بعد ذلك بوقت قصير، انضم إلى اليسوعيين، بعد زيارة مُلهمة على ما يبدو لكاهن محلي.

واجه بيرغوليو في البداية صعوبة في التوفيق بين مهنته وغرائزه المدنية، واعترف لاحقًا بأنه أُعجب بفتاة شابة التقى بها أثناء دراسته في المعهد اللاهوتي. ومع ذلك، سرعان ما ارتقى في مراتب الكنيسة الأرجنتينية، واكتسب سمعة طيبة بفضل كرمه، وحصل على لقب "أسقف الأحياء الفقيرة" لمضاعفته عدد الكهنة في أحياء بوينس آيرس الفقيرة.

لكنه كان بالفعل شخصيةً مثيرةً للجدل: فخلال "الحرب القذرة" الدموية التي شنّتها المجلس العسكري ضد خصومه في سبعينيات القرن الماضي، اتُهم بيرغوليو - زعيم الرهبنة اليسوعية الأرجنتينية القوية آنذاك - بالتواطؤ في خطف رجال الدين المعارضين الذين كانوا تحت سلطته. في المقابل، زعم آخرون أنه حاول حماية مرؤوسيه.

تقليل أهميةالجنس

انحدر فرانسيس إلى شخصيته المألوفة، شخصية التواضع والبساطة، عندما عيّنه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالًا عام 2001، واشتهر بتجنبه للإسراف الكهنوتي، وعيشه المتواضع، واستخدامه وسائل النقل العام.

بعد استقالة بنديكتوس السادس عشر، بدا وكأنه يجسد مُثُل الإصلاحيين في كنيسة تتوق إلى التغيير، ليصبح أول بابا من خارج أوروبا منذ البابا السوري غريغوريوس الثالث في القرن الثامن.

مثّلت بابويته قطيعة مع أسلوب بنديكت الأكاديمي المنعزل. ترأس حملةً لجعل الكنيسة أشبه بـ"مستشفى ميداني"، مع إعطاء الأولوية للمحتاجين وتقليل أهمية الجنس. وصرح للصحفيين عام 2013، عندما سُئل عمّا إذا كان بإمكان شخص مثلي أن يصبح كاهنًا: "من أنا لأحكم؟"

تلك الرسالة، التي قُدِّمت بجرأةٍ مُميّزة، مثّلت بدايةَ مساعي فرانسيس التي استمرت لسنواتٍ لتحقيق الطموحات التقدمية للمجمع الفاتيكاني الثاني - ذلك المشاورة العالمية التي عُقدت في ستينيات القرن الماضي، والتي سعت إلى مواءمة الكنيسة مع الثورات الليبرالية آنذاك.

عدو التوحش الرأسمالي

منذ البداية، وجّه رسالةً تدعو إلى التسامح، ودافع عن المهاجرين، وانتقد بشدةٍ الإفراطَ الرأسمالي، ساعيًا إلى موازنة هذه الأجندة مع النزعة المحافظة للجماعات الكاثوليكية سريعة النمو في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وإلى حد ما، تمكن فرانسيس من تقليص هيكل الكنيسة الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، وفتح مكاتب الفاتيكان رفيعة المستوى أمام النساء والعلمانيين.

مباركة المثليين

لكن في معظم الأحيان، لم تُثر هذه الجهود الفوضوية سوى استياء المحافظين وخيب آمال الليبراليين . على سبيل المثال، أبقى البابا على حواجز أمام كهنوت النساء، واضطر إلى تخفيف إعلان تاريخي عن مباركة المثليين جنسياً تحت ضغط الأساقفة الأفارقة الغاضبين.

كان فرانسيس أيضًا مثيرًا للانقسام على الساحة الدولية. فقد نال إعجاب أتباعه في دول الجنوب، ولقي انتقادات لاذعة من مؤيديه في الغرب لدعواته الملحة للسلام في أوكرانيا، وصمته إزاء قمع الصين للأقليات الدينية، وإداناته اللاذعة لغزو إسرائيل لغزة - مما يعكس رؤية عالمية معقدة تشكلت في الأرجنتين اليسارية البيرونية. وقد يكون أسلوب قيادته غير متوقع، إذ كان يلغي الخطط بعد تسريبات صحفية، ويتخلى عن وعوده.

كل هذا ساعد في رعاية فصيل محافظ متطرف بشكل متزايد - وخاصة في الولايات المتحدة.

العدو هو الكاردينال ريموند بيرك

كان الزعيم الفعلي للمعارضة لفرانسيس هو الكاردينال ريموند بيرك المحافظ المتشدد، المعروف بارتدائه ثياب الأساقفة المزخرفة بشكل مثير للسخرية، بينما كان يأسف على أن الكنيسة الكاثوليكية "مؤنثة للغاية" ويعلق نقص الكهنة على إدخال فتيات المذبح.

اشتبك بيرك مرارًا وتكرارًا مع فرانسيس بشأن أجندته المستيقظ المزعومة، مع عداء غريب بشكل خاص يتكشف حول توريد الواقيات الذكرية المزعوم إلى ميانمار من قبل فرسان مالطا. استمرت انتقادات بيرك دون توقف لسنوات.

لقد تحدى دفع البابا لإنهاء حظر الكنيسة على المناولة للمطلقين المتزوجين مرة أخرى، واشتد غضبه بسبب حملته على القداس اللاتيني. رد البابا بتهميش بيرك بهدوء، وفي النهاية سحب حقه في شقة مدعومة في الفاتيكان .

في الواقع، لم يكن فرانسيس خجولًا، وصورته كعمّ تُخفي موهبته في التلاعب بالخصوم، والإيقاع بهم في شركٍ حين لا يتوقعون ذلك. بل إنه كان يُحبّ إهانتهم، حتى أنه قال إن منتقديه المحافظين المتغطرسين غير مستقرين عقليًا .

في هذه الأثناء، استخدم خصومه المحافظون بنديكت رمزًا لقيمهم أثناء حياته. زعموا أن عرش بطرس كان شاغرًا في عهد فرانسيس، حتى أن بعضهم أطلق عليه لقب "المسيح الدجال".

تطهير الفاتيكان مالياً

وقد ساعدتهم أخطاء فرانسيس الفادحة، بما في ذلك جهوده المتقطعة لتطهير مالية الفاتيكان. ففي عام 2017، أُقيل أحد كبار المدققين الماليين في ظروف غامضة، مما أدى إلى استثمار فاشل في عقارات لندن، بالإضافة إلى إدانة وسجن الكاردينال السابق أنجيلو بيتشيو. التقى فرانسيس بيتشيو على انفراد أثناء المحاكمة ، مما أثار تساؤلات حول حكمه.

أثار تعامله مع مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كبار مساعديه قضايا مماثلة. واعتُبر البابا حاميًا لأصدقائه المقربين المتهمين بسوء سلوك جنسي خطير، بل ومُعزِّزًا مكانتهم. ومن بينهم الكاهن اليسوعي وفنان الفسيفساء ماركو روبنيك، الذي أعاد الفاتيكان تكليفه بأعماله الفنية الصارخة حتى بعد ظهور اتهامات الاغتصاب.

ربما كان التناقض هو السمة المميزة لعهد البابا. فبدلاً من إصلاح الكنيسة، خلّف وراءه فوضى عارمة - ومستنقعًا لاهوتيًا - لمن يخلفه. وبينما يشحذ المحافظون الآن سكاكينهم، تبدو هذه المعركة محفوفة بالمخاطر.

من ناحية، غيّر البابا فرنسيس جذريًا التوزيع الجغرافي للنخبة الدينية على مر السنين، إذ عيّن 110 من أصل 138 كاردينالًا مؤهلين لانتخاب خليفته، وكثير منهم من خارج أوروبا. لكنّ المطلعين على بواطن الأمور في روما يحذّرون من أن هذا لا يضمن دعمهم لرؤيته بعد رحيله، إذ نادرًا ما تصمد تحالفات الفاتيكان أمام انتقال البابا الجديد.

ومع ذلك، فإن الكثير من الدراما المحيطة ببابويته كانت دراما نخبوية: فعند وفاته، كان يتمتع بشعبية كبيرة بين المؤمنين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص في العالم، وهو ما كان ليثير حسد معظم السياسيين.

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن "بوليتيكو - النسخة الأوروبية":

https://www.politico.eu/article/pope-francis-death-complex-legacy-catholic-church-vatican-city-state/