شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فى عدة حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا للائحة القانون رقم قانون رقم 29 لسنة 2023 هناك إلتزامات وإجراءات يجب على حائزى الحيوانات الخطرة تفعيلها وفقًا لأحكام القانون، وبحسب المادة 6 التي نصت على التزام الحائز بإخطار السلطة المختصة بالحيوانات الخطرة التي يمتلكها في الأحوال الأتية .

تنص المادة 6 على إلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا في أي من الأحوال الآتية :

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباء إصابته بها .

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

3- تفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر او التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته

وألزمت المادة 7 من القانون الحائز في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها الحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

