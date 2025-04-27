العراق: حصر السلاح ومنع التدخلات الخارجية

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، على منع التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة. وأشاد، خلال حضوره المؤتمر العام لعشائر بني حجيم، بـ«المواقف البطولية للعشائر في دعم السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب».

ووفق بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد شدد السوداني على «ضرورة الوقوف بوجه أي تصرف يسيء إلى صورة المجتمع، كونه الداعم الأساسي لبناء الدولة والمجتمع».

وأكد على متطلبات إنجاح محاور البرنامج الحكومي، وعلى رأسها منع التدخلات الخارجية، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة جميع أشكال الفساد.