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ترامب يطالب بعبور "مجاني" للسفن الأمريكية في قناتي السويس وبنما

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

  • ترامب يطالب بعبور "مجاني" للسفن الأمريكية في قناتي السويس وبنما 1/2
  • ترامب يطالب بعبور "مجاني" للسفن الأمريكية في قناتي السويس وبنما 2/2

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الدمام - شريف احمد - حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على جعل عبور السفن الأمريكية في قناتي بنما والسويس مجانيا، وطلب من وزير خارجيته ماركو روبيو معالجة هذه القضية "فورا".
وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشل: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرية عبر قناتي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية" حسب زعمه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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