حماس: وفد الحركة غادر القاهرة بعد استعراض رؤيتنا للوصول إلى صفقة شاملة

أجرى وفد رفيع المستوى من حماس محادثات في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، ومسؤولي ملف الوساطة، استهرض خلالها رد الحركة المفصل على المقترح الذي تسلمته قبل أسبوع للتهدئة في قطاع غزة.

وأعلنت حماس أن وفد قيادتها برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، غادر العاصمة المصرية القاهرة، عقب محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين. وأوضحت الحركة، في بيان، أن المحادثات تناولت الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث كافة القضايا ذات الصلة.

وأضافت أن وفدها استعرض رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والإغاثة، وإعادة الإعمار، مشيرة إلى التوافق على بذل المزيد من الجهود ومواصلة التواصل لإنجاح المساعي المبذولة بهذا الصدد.

كما ناقشت المباحثات، بحسب البيان، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة في ظل الحصار المشدد منذ شهرين، ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات إلى سكان القطاع.