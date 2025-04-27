الرئيس الصيني يدعو إلى الاكتفاء الذاتي في تطوير الذكاء الاصطناعي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعبئة الموارد الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن شي ترأس جلسة دراسية جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الجمعة.

وأوضح شي، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر تقنية استراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى ثورة تكنولوجية جديدة وتحول صناعي، وتُغير جذريا طريقة حياة الناس.

وأكد على ضرورة أن تعمل الصين على تحسين الاكتفاء الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تكون رائدة في مجال التكنولوجيا.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة تعبئة الموارد من خلال إدخال “نظام وطني شامل جديد” لتجاوز النواقص والثغرات. وأشار إلى وجود بعض النواقص في النظريات الأساسية والتقنيات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي.