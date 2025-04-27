نفتالي بينيت: حكومتنا جبانة تمنع تجنيد الحريديم وهي بذلك تمنع النصر على حماس

اشار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت الى ان حكومتنا جبانة تمنع تجنيد الحريديم وهي بذلك تمنع النصر على حماس، واعتبر بان التردد في غزة سببه سياسة الحكومة التي تحرم الجيش من الأداة الرئيسية لتحقيق للنصر وهي الجنود.
ولفت نفتالي بينيت في تصريح له، الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يخافان من وزراء التيار الديني لأنهما يفضلون السياسة على مصلحة البلاد.
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