افادت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله اليمنية بان الطيران الاميركي شن 3 غارات على السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" المحتجزة في ميناء الحديدة اليمني.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: 3 غارات للطيران الأميركي على السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر المحتجزة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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