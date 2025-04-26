فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات

اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن كييف يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سلام عادل ودائم عبر المفاوضات.

وبعد لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس، لفتت فون دير لاين في بيان، الى انه "ستقف أوروبا دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام".

ويأتي البيان بعد لقاء جمع بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة منذ اجتماع شابه التوتر بين الجانبين في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير شباط.