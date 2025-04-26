اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن كييف يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سلام عادل ودائم عبر المفاوضات.
وبعد لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس، لفتت فون دير لاين في بيان، الى انه "ستقف أوروبا دائما إلى جانب أوكرانيا في سعيها لإحلال السلام".
ويأتي البيان بعد لقاء جمع بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة منذ اجتماع شابه التوتر بين الجانبين في المكتب البيضاوي بواشنطن في فبراير شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر فون دير لاين: أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.