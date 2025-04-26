عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون الى بيروت مساء اليوم، قادمين من روما، بعد ان مثلا لبنان في مراسم وداع البابا فرنسيس.
وحطت الطائرة التي اقلتهما من روما، في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وتوجها من المطار الى القصر الجمهوري في بعبدا.
وكان الرئيس عون تبادل خلال مراسم الجنازة، احاديث سريعة مع عدد من المسؤولين والقادة العرب والاجانب، تهدف الى تعزيز علاقات لبنان مع دولهم وامكان مساهمتهم في المساعدة على نهوض لبنان واعادته الى مسار التعافي والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون واللبنانية الاولى عادا الى بيروت بعد مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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