اختار الرئبس الفلسطيني محمود عباس عضو اللحنة التنفيذية في المنظمة حسين الشيخ نائبا له في رئاسة المنظمة وفي رئاسة دولة فلسطين خلال اجتماع عقدته اللحنة التنفيذية في رام الله، وفق ما ذكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة "فرانس برس".
واوضح أبو يوسف "رشّح الرئيس حسين الشيخ نائبا له وصادقت اللحنة التنفيذية على ذلك". ومن شأن هذا التعيين أن يمهّد الطريق للشيخ لخلافة عباس.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود عباس يعين حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير ولرئيس لدولة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.