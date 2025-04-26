محمود عباس يعين حسين الشيخ نائبا لرئيس منظمة التحرير ولرئيس لدولة فلسطين

اختار الرئبس الفلسطيني محمود عباس عضو اللحنة التنفيذية في المنظمة حسين الشيخ نائبا له في رئاسة المنظمة وفي رئاسة دولة فلسطين خلال اجتماع عقدته اللحنة التنفيذية في رام الله، وفق ما ذكر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لوكالة "فرانس برس".

واوضح أبو يوسف "رشّح الرئيس حسين الشيخ نائبا له وصادقت اللحنة التنفيذية على ذلك". ومن شأن هذا التعيين أن يمهّد الطريق للشيخ لخلافة عباس.