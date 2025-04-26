اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين الإيراني والأميركي بعد اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية في عُمان.
واوضح عراقجي لمراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في مسقط، بان "هناك خلافات في القضايا الرئيسية وفي التفاصيل"، مضيفا أن "المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية من ذي قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: خلافات لا تزال قائمة في المحادثات مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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