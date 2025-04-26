وزير الخارجية الإيراني: خلافات لا تزال قائمة في المحادثات مع الولايات المتحدة

اعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ هناك خلافات لا تزال قائمة بين الجانبين الإيراني والأميركي بعد اختتام الجولة الثالثة من المحادثات النووية في عُمان.

واوضح عراقجي لمراسل التلفزيون الرسمي الإيراني في مسقط، بان "هناك خلافات في القضايا الرئيسية وفي التفاصيل"، مضيفا أن "المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية من ذي قبل".