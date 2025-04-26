اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما لا يريد أن يوقف الحرب.
واوضح ترامب في تصريح له، بانه "لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب ويماطل، عندها يجب التعامل معه بشكل مختلف"، وذلك بعد أن اعلنت روسيا أنها استعادت منطقة كورسك بالكامل. وتابع "كثير من الناس يموتون".
وجاء تصريح الرئيس الأميركي بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، على هامش جنازة البابا فرنسيس، في تبادل إيجابي بحسب الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب بان بوتين ربما لا يريد أن يوقف الحرب: لم يكن هناك أدنى سبب لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في اوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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