احتمال تسرب مواد ملوثة يتطلب إعلان حالة الطوارئ في بندر عباس

الرياص - اسماء السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية احتمال تسرب مواد ملوثة جراء هائل وقع في ميناء بمدينة بندرعباس جنوب البلاد، الأمر الذي يتطلب إعلان حالة الطوارئ في المدينة.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إصابة ما لا يقل عن 500 شخص جراء الانفجار صباح السبت في منطقة ميناء "شهيد رجائي"، ما أسفر عن تحطم نوافذ المباني المجاورة وانهيار سقف مبنى واحد على الأقل.

لم تُسجل السلطات الرسمية حتى الآن أي وفيات، إلا أن لقطات مصوّرة أظهرت عدداً من الجرحى ممددين على الأرض في الشارع، في حين أفادت تقارير بوجود أشخاص محاصرين تحت أنقاض جدران منهارة.

في حين ما زال حريق ضخم يشتعل في موقع الانفجار، وتُظهر الصور سحباً كثيفة سوداء تتصاعد فوق المنطقة.

كما أفادت السلطات الرسمية أن الفرق المختصة سارعت لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وقال أحد المسؤولين لوسائل الإعلام المحلية، وفقاً لبي بي سي الفارسية، إن بعض العمال "ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة ونحن نبذل جهوداً لإنقاذهم".

Getty Images سائق سيارة بزجاج أمامي محطم بعيداً عن منطقة الميناء.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن بابك يكتابرست، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية، أعلن أنه عقب الانفجار في رصيف ميناء شهيد رجائي، تم إرسال أربع حافلات إسعاف و15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، كما تم توجيه أمر بإقلاع مروحية تابعة لخدمات الطوارئ الجوية في لارستان.

أوضح يكتابرست، بحسب ما نقلته الوكالة، أن مستشفى شهيد محمدي استقبل 60 مصاباً، ومستشفى سيد الشهداء استقبل 45، فيما استقبل مستشفى خاتم الأنبياء 16 مصاباً، ومستشفى صاحب الزمان 120، ومستشفى خليج فارس 40 مصاباً، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن 516 شخصاً.

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها عبر الإنترنت أشخاصاً كانوا يتجمعون بالقرب من نقطة الانفجار قبل أن يفروا بسرعة من منطقة الرصيف.

قال شهود عيان إن الانفجار حدث بعد أن امتد حريق صغير على الرصيف إلى حاويات مفتوحة تحتوي على "مواد قابلة للاشتعال"، ومن المحتمل أن تكون مواد كيميائية.

Getty Images أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع انفجار ضخم، السبت، في ميناء شهيد رجائي جنوب البلاد.

وأكد أحد شهود العيان لوسائل الإعلام المحلية: "انتشر الحريق بسرعة وتسبب في انفجار".

وقال مسؤول في إدارة الأزمات، وفقاً لما نقلته بي بي سي الفارسية، إن "مصدر الحادث كان انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء شهيد رجائي".

كما أفاد سكان أنهم سمعوا صوت الانفجار على بعد عدة كيلومترات.