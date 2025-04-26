شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الأمن القومى ورفض التهجير أبرز رسائل الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الـ43 لتحرير سيناء، تضمنت العديد من الرسائل المهمة، فى مقدمتها أن الدولة المصرية كانت وستظل دوما عنوانًا للصمود والفداء.

وأضاف السعيد، أن كلمة الرئيس أكدت للعالم أجمع مكانت سيناء لدى المصريين، وأنها نقشت في وجدان المصريين حقيقة راسخة لا تقبل المساومة بأنها جزء لا يتجزأ من أرض الكنانة، وأن الدفاع عن أرض الفيروز عهد لا رجعة فيه، ومبدأ ثابت في عقيدة المصريين ضمن أسس الأمن القومى المصري، وهو أمر لا تقبل المساومة أو التفريط، وأن التنمية فى سيناء أصبحت أمرا واقعا وملموس للجميع.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسى، أكد إدراك ووعى الشعب المصري بحجم التحديات، التي تواجه مصر والمنطقة، وإن تماسك المصريين هو نقطة الانطلاق الحقيقية للتصدى لأية تحديات، وأن مصر ستبقى بوحدة شعبها وبسالة جيشها ورعاية ربها رافعة الرأس، عزيزة النفس، شديدة البأس، ترعى الحق وترفض الظلم.

وتابع السعيد غنيم:" وكعادته الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما يؤكد للعامل موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، ورفض مصر للتهجير قيادة وشعبا، حيث أكد خلال كلمته أن الحرب في غزة تستمر لتدمر الأخضر واليابس، وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا، في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاري، وفي نفس الوقت أن مصر موقفها صريح للعالم أجمع يرفض بكل حزم أي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم، وأن مصر تقف سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.