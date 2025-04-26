السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها، للجمهورية الإسلامية الإيرانية جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بمدينة بندر عباس في جنوب إيران، وأسفر عن العديد من الوفيات والإصابات . وعبرت المملكة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، واستعدادها لتقديم أي عون يطلبه الأشقاء إثر هذا المصاب.



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