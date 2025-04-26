ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدًا و117,524 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 56 شهيدًا و108 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل وخيامًا للنازحين وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع.

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