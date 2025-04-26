شكرا لقرائتكم خبر عن "لا رغبة لبوتين".. ترامب يشكك في إنهاء الحرب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يشك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء حربه في أوكرانيا، معربًا عن تشككه مجددًا في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريبًا.وكان ترامب قد صرح قبل يوم واحد فقط بأن أوكرانيا وروسيا "قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق".وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد حضور جنازة البابا فرنسيس، إنه "لا يوجد أي مبرر لإطلاق بوتين الصواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات خلال الأيام القليلة الماضية".وألمح ترامب إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا. وكتب ترامب: "يجعلني هذا أعتقد أن بوتين ربما لا يريد إنهاء الحرب، بل يماطلني فقط، ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة، عبر البنوك أو العقوبات الثانوية عدد كبير جدا من الناس يموتون".وكان ترامب قد التقى في وقت سابق من اليوم السبت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفترة وجيزة في الفاتيكان قبل جنازة البابا.