شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى وأكثر من 700 مصاب.. ارتفاع حصيلة انفجار الميناء الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

حريق الميناء الإيراني

ميناء الشهيد رجائي

الدمام - شريف احمد - أعلنت إيران عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد الموانئ جنوبي البلاد إلى 5 قتلى وأكثر من 700 مصاب.ونشب حريق في الميناء بعد وقوع انفجار هائل في ميناء في إيران، بمحافظة هرمزغان الإيرانية، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران طبقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".وكشفت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المصابين وهم يتزاحمون على مستشفى واحد على الأقل، ووصول سيارات إسعاف بينما هرع المسعفون وهم يحملون شخصا على نقالة.ولم تذكر السلطات أي سبب للانفجار بعد ساعات من وقوعه، على الرغم من أن مقاطع الفيديو تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.بينما أوضح النبأ بابك محمودي، رئيس الهلال الأحمر الإيراني، عبر التلفزيون الرسمي، أن ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس مباشرة، منشأة رئيسية لشحن الحاويات التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5ر72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.