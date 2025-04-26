حاكمة ميشيغن تعيّن القاضية مريم سعد بزي كأول امرأة عربية أميركية في عضوية محكمة الاستئناف بالولاية

دخلت القاضية في محكمة مقاطعة وين، مريم سعد بزي (لبنانية الاصل من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان)، تاريخ ولاية ميشيغن كأول امرأة عربية تتولى عضوية محكمة الاستئناف بالولاية (الدائرة الأولى–ديترويت)، بموجب قرار أصدرته الحاكمة غريتشن ويتمر، لخلافة القاضي نواه هود، الذي قامت بتعيينه قي محكمة ميشيغن العليا.

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