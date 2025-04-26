اوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن المحادثات النووية التي جرت اليوم السبت مع إيران كانت إيجابية وبناءة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في أوروبا "قريبا".
وذكر المسؤول "هناك أمور كثيرة لا يزال يتعين القيام بها لكن تم إحراز المزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران كانت إيجابية وبناءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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