مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران كانت إيجابية وبناءة

اوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن المحادثات النووية التي جرت اليوم السبت مع إيران كانت إيجابية وبناءة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في أوروبا "قريبا".

وذكر المسؤول "هناك أمور كثيرة لا يزال يتعين القيام بها لكن تم إحراز المزيد من التقدم نحو التوصل لاتفاق".