قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل بزيارة بلدة عكار العتيقة لتقديم التعازي بالملازم الشهيد محمود أحمد زيتون، وبلدة حزرتا- زحلة لتقديم التعازي بالمعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد، اللذَين استشهدا بتاريخ 20 نيسان 2025 نتيجة انفجار ذخائر في منطقة بريقع – النبطية. وأشاد العماد هيكل ب"مناقبية الشهيدَين وتفانيهما في أداء واجبهما الوطني المقدس".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش يُعزّي بعكار العتيقة وحزرتا بشهيدَي الواجب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.