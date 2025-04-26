ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران ومستعد للقاء "خامنئي"

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، 25 إبريل 2025، إنه لن يسمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بجرّه إلى حرب ضد إيران.

وأبدى ترامب في مقابلة نشرتها مجلة "تايم"، استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قائلاً ردًا على سؤال بهذا الشأن: "بالتأكيد". وأضاف أن إيران تعرف مواقفه من البرنامج النووي، وأنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق معها.

وشدد ترامب على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي، فقد يضطر إلى قيادة هجوم على إيران لمنعها من حيازة أسلحة نووية.

وفي السياق، قال ترامب إن السعودية "ستضطر إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام" التطبيعية مع إسرائيل، والتي تضم الإمارات والبحرين والمغرب، مشددا على أن "هذا الأمر سيحدث بسرعة".

كما نفى ترامب أن يكون قد منع إسرائيل من تنفيذ هجمات على منشآت نووية إيرانية، لكنه أوضح في المقابلة: "لم أجعل الأمر مريحًا لهم"، في إشارة إلى تحفظه على الانخراط في تصعيد عسكري في هذه المرحلة في مواجهة إيران.

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وردا على سؤال حول ما إذا كان قد "أوقف" إسرائيل، قال ترامب: "لا، هذا غير صحيح. لم أوقفهم. لكن ذلك لم يكن مريحًا للإسرائيليين، لأنني كنت أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من دون هجوم. آمل أن ننجح. قد نضطر إلى الهجوم، لأن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".

وأضاف: "ربما لم يكن ذلك مريحًا بالنسبة لهم (إسرائيل)، لكنني أيضًا لم أقل لا. في نهاية المطاف، كنت أنوي ترك القرار بأيديهم. لكنني قلت إنني أفضل بكثير التوصل إلى اتفاق بدلاً من أن تتساقط القنابل".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يخشى أن "يجرّه" نتنياهو، إلى الحرب مع إيران، أجاب: "لا". وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى خارج المواجهة في حال شنت إسرائيل هجومًا منفردًا، قال ترامب: "لا، لم أقل ذلك".

واستطرد الرئيس الأميركي قائلا: "سألتني عمّا إذا كان سيجرّني إلى الداخل، كما لو كنت سأدخل مجبرًا. لا، قد أدخل برغبة كبيرة إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسأقود العملية".

وعن إمكانية التطبيع بين الرياض وتل أبيب، قال إن السعودية ستنضم إلى "اتفاقيات أبراهام"، التي وقعتها إسرائيل مع عدد من الدول العربية في نهاية ولايته السابقة، مضيفًا: "أعتقد أن ذلك سيكون كاملاً بالكامل، وسيحدث بسرعة".

المصدر : عرب 48