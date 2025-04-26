كييف ترد على إعلان روسيا بشأن السيطرة على كورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - سارع الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إلى نفي الأنباء التي أوردتها روسيا عن استعادتها السيطرة الكاملة على منطقة كورسك وطرد قوات كييف منها.

وشددت أوكرانيا على أن المعارك "مستمرة" في المنطقة.

واعتبر الجيش الأوكراني، في بيان، أن "ما يعلنه قادة روسيا بشأن هزيمة للقوات الأوكرانية ليس إلا مناورات دعائية".

وتابع الجيش "لا تواجه وحداتنا أي خطر تطويق".

كان رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم السبت، أن القوات الروسية استعادت كامل منطقة كورسك من القوات الأوكرانيية.

وأضاف غيراسيموف، خلال اجتماع مع بوتين عبر الفيديو بثه التلفزيون الروسي الرسمي "اليوم، تم تحرير غورنال، آخر بلدة في منطقة كورسك، من الوحدات الأوكرانية".

يأتي الإعلان بينما يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط للتوصل إلى هدنة تنهي ثلاث سنوات من الأزمة.