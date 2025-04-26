أوكرانيا تدلي ببيان عن اللقاء الثاني بين ترامب وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن اللقاء الثاني، الذي أشارت إلى أنه مرتقب بعد اجتماع أول بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الإيطالية روما على هامش جنازة البابا فرنسيس، لم يعقد.

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، في تصريح لصحافيين "لم يعقد لقاء ثان. جدول أعمال الرئيسين مزدحم جدا".

كان المتحدث قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الرئيسين اتفقا، عندما التقيا في الفاتيكان، على عقد اجتماع ثان في روما، وأن مساعديهما يعملون على الترتيبات.

لكنه قال إن ذلك لم يتحقق بسبب انشغال الرئيسين. وغادر ترامب روما بالفعل.