شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص جراء انفجار هائل في ميناء بجنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

انفجار ميناء إيران

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن حالات الوفاة الأولى جراء الانفجار الهائل الذي وقع بميناء الشهيد رجائي بجنوب إيران، قائلة إن 4 أشخاص لقوا حتفهم.وأعلن النبأ بابك محمودي، رئيس الهلال الأحمر الإيراني، عبر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار وقع في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس مباشرة، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5ر72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبان تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.وأظهرت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المصابين وهم يتزاحمون على مستشفى واحد على الأقل، ووصول سيارات إسعاف بينما هرع المسعفون وهم يحملون شخصا على نقالة.ولم تذكر السلطات أي سبب للانفجار بعد ساعات من وقوعه، على الرغم من أن مقاطع الفيديو تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.