الكتيبة الهندية في اليونيفيل تنظّم حملة تلقيح للحيوانات الأليفة بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري في سوق الخان

نظّمت الكتيبة الهندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري، حملة تلقيح للحيوانات الأليفة في منطقة سوق الخان، تأكيداً على التزامها بدعم صحة المجتمع المحلي ورعاية الحيوانات في جنوب لبنان.

قاد الحملة المقدم سودير من الفريق البيطري الهندي، حيث قُدّمت خلالها اللقاحات المضادة لداء الكلب للعديد من الحيوانات الأليفة، لا سيما الكلاب والقطط. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات التي فرضتها النزاعات الإقليمية الأخيرة، والتي حدّت من إمكانية حصول السكان المحليين على الرعاية البيطرية. وقد شكّلت الحملة مصدر دعم حيوي وخدمة طبية مهنية ضرورية للسكان. وتم خلال الحملة تلقيح 110 حيوانات، وسط مشاركة واسعة من سكان قضاءي مرجعيون وحاصبيا، الذين أعربوا عن امتنانهم العميق للكتيبة الهندية لحرصها على تلبية احتياجاتهم، بحضور العميد فرناندو رويز غوميز، قائد القطاع الشرقي، والعقيد أجيت سينغ ناغي، قائد الكتيبة الهندية، بالإضافة إلى السيد سامي الصفدي رئيس اتحاد بلديات الحاصباني ، والسيد يوسف ابو صالح نائب رئيس بلدية حاصبيا. وقد عكس حضورهم التزام اليونيفيل والسلطات المحلية المشترك بدعم الصحة العامة وتعزيز الجهود الإنسانية.

وفي كلمته خلال المناسبة، أكد العقيد أجيت سينغ ناغي "تواصل اليونيفيل الوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية التي نخدمها. وتجسد حملة اليوم التزامنا الثابت بدعم شعب جنوب لبنان، سواء في أوقات النزاع أو السلم. وتعبّر هذه المبادرات عن قيم الشراكة والرحمة وخدمة الإنسانية التي تحرص الأمم المتحدة على ترسيخها".