الرئيس عون واللبنانية الاولى غادرا روما عائدين الى بيروت

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون العاصمة الايطالية روما بعد ظهر اليوم، بعد ان مثلا لبنان في حفل تشييع قداسة البابا فرنسيس.
وكان في وداعهما سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الفاتيكان غادي خوري وعدد من اركان السفارتين اللبنانيتين في الفاتيكان وروما .
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