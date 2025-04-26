إنترفاكس: بوتين أكد لويتكوف استعداد موسكو للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مجددا استعداد بلاده لإجراء محادثات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، وذلك خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

والتقى ويتكوف مع بوتين لمدة ثلاث ساعات في موسكو أمس الجمعة لمناقشة الخطة الأمريكية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال ترامب إن الجانبين "قريبان للغاية من التوصل إلى اتفاق"، رغم الاختلافات الواضحة في مواقفهما.