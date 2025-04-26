التلفزيون الرسمي: مقتل 4 على الأقل و561 جريحاً في حصيلة جديدة لانفجار مرفأ بندر عباس في جنوب إيران

افاد التلفزيون الايراني بمقتل أربعة أشخاص وجرح 561 على الأقل، في انفجار ضخم وقع السبت في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، في حصيلة جديدة.

واوضح رئيس الهلال الأحمر الإيراني بابك محمودي في تصريح للتلفزيون الرسمي "للأسف، أكد المسعفون مقتل أربعة أشخاص على الأقل".

وأشار مسؤول محلي معني بإدارة الأزمات للتلفزيون الرسمي إلى أن سبب الواقعة هو انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء بندر عباس. نجلي حالياً المصابين وننقلهم إلى المراكز الطبية.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن 516 شخصاً أصيبوا، وارتفع العدد فيما بعد إلى 561.

ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة، وقالت إدارة الجمارك بالميناء إنه يجري إخلاء الشاحنات من المنطقة وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على بضائع خطرة ومواد كيميائية.

وقال التلفزيون الرسمي إن التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان عاملاً مساهماً في الانفجار.

وأصدرت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية بياناً قالت فيه إن منشآت النفط لم تتأثر بالانفجار. وأضافت: الانفجار والحريق في ميناء الشهيد رجائي ليس لهما أي صلة بالمصافي وخزانات الوقود ومجمعات التوزيع وخطوط أنابيب النفط المرتبطة بالشركة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.