ارنا: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي التفاوض الإيراني والأميركي وفقا للجدول الزمني المحدد

افادت وكالة "ارنا" الايرانية، بانه انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي التفاوض الإيراني والأمريكي، والتي جرت بوساطة سلطنة عمان في مسقط، وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أجواء جادة تسود المحادثات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة، مؤكدا بأن الجانبين يتبادلان مواقفهما ووجهات نظرهما بشأن إنهاء العقوبات وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي عبر الوسيط العماني.