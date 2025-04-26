شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر بلدي ينظم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لشباب الغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الدكتور سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام التنظيم لحزب مصر بلدي، ملتقى توظيفي لتشغيل أكثر من 500 شاب من شباب مركز ومدينة زفتى بالغربية.

شملت فرص العمل التي وفرها الملتقي مهندسين ميكانيكا و مهندسين كهرباء ومهندسين ميكاترونيكس، ورئيس قسم سلامه وصحه مهنيه بالاضافه إلى فنيين ( لحام - دهان - تشطيب - كهرباء - سروجي - فيبر - ظابط أمن) وتوفر هذه الوظائف مزايا تأمينية اجتماعية وصحية.

وأكد الدكتور سعيد شحاته أن زيادة معدلات التشغيل ومواجهة أزمة البطالة وزيادة الإنتاجية تأتي علي قمة أولويات الدولة المصرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يأتي كجزء من عدة فعاليات سيتم تنظيمها لحاقا.

حضر الملتقى كل من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك الدكتور إسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد غنيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

وممثل عن وزارة العمل وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بمحافظة الغربية.



أثناء الملتقى



جانب من الفعاليات



جانب من الملتقى



حزب مصر بلدي ينظم ملتقى توظيف



ملتقى توظيف الشباب بالغربية