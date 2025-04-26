شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين التحالف المصري للمرأة للبحث والابتكار في القطاع البحري ARISE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة نوعية نحو تمكين المرأة المصرية في أحد أهم القطاعات الحيوية، أعلنت مؤسسة "هن للتنمية المستدامة" عن تدشين التحالف المصري للمرأة للبحث والابتكار في القطاع البحري (ARISE)، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي والمشهرة برقم 4496 لسنة 2024 ، وذلك بموجب بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالشأن البحري والبحثي.

يأتي هذا التحالف استجابةً للتوجهات العالمية الداعية إلى تعزيز دور المرأة في مجالات الملاحة البحرية، وخصوصًا تلك التي أطلقتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتي أقرت يوم 18 مايو من كل عام يومًا دوليًا للاحتفال بالمرأة في القطاع البحري، دعمًا للقرار A.1170 (32) بشأن "المرأة في الملاحة البحرية".

ويهدف التحالف إلى خلق بيئة بحرية شاملة ومستدامة، تُمكّن المرأة من المساهمة الفاعلة في البحث العلمي، الابتكار، وصنع القرار، إلى جانب تعزيز مشاركتها العملية والمجتمعية داخل هذا القطاع الحيوي. كما يركز التحالف على تطوير قدرات المرأة المصرية في مجالات التكنولوجيا البحرية، الإدارة، والعمل الميداني، وذلك من خلال مبادرات بحثية، وشراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وجهات أكاديمية محلية ودولية.

وأكدت شيماء عبد الرسول، الأمين العام لمؤسسة هن للتنمية المستدامة والمنسق العام للمبادرة ، أن التحالف يسعى إلى معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة في العمل البحري، من خلال إجراء دراسات بحثية تطبيقية، وتقديم حلول ابتكارية تدعم سياسات التمكين والتوظيف العادل. كما أشارت إلى أهمية رفع وعي المجتمع بدور المرأة في البحر، ودعم حضورها على متن السفن التجارية واليخوت، وتعزيز وجودها في مواقع اتخاذ القرار البحري.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة القادمة تنظيم احتفالية رسمية لإطلاق المبادرة، سيتم خلالها عرض أوراق عمل وأبحاث مقدمة من الخبراء والباحثين والمهتمين بشأن المرأة في المجال البحري.

يمثل هذا التحالف نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة في القطاع البحري بكل قطاعاته، ويؤكد على أن المرأة المصرية قادرة على الإبحار نحو التميز والابتكار، متى ما أُتيحت لها الفرصة والدعم المؤسسي الحقيقي