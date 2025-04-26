محمد السيد الشاذلى: تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB وتركيب ماكينة ATM

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شهد مقر نقابة الصحفيين صباح اليوم، تركيب ماكينة الصراف الآلي الجديدة بموجب بروتوكول التعاون مع بنك CIB؛ لتقدم خدمات الإيداع والصرف واستبدال العملات، ضمن باقة واسعة من الخدمات المتفق عليها لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

وأعلن محمد السيد الشاذلى، المرشح لعضوية مجلس النقابة (تحت 15 سنة)، أن بروتوكول التعاون الذي اتفق عليه مع مسؤولي بنك CIB يشمل تسهيلات عديدة فى القروض وبطاقات الائتمان وأنظمة التقسيط، وفى بقية الخدمات المصرفية المتاحة بالبنك، بجانب تيسيره مسائل الاستعلام الائتمانى بما يختصر المدد والشروط المتبعة لدى بقية البنوك مع الصحفيين، مشيرا إلى أن تركيب ماكينة الصراف الآلى بعد نحو أسبوع من الاتفاق، بمثابة خطوة التفعيل الكامل للبروتوكول، وبدء إتاحة بقية الخدمات المتفق عليها لكل الأعضاء.

وصباح اليوم، السبت، أرسل بنك CIB فريقه الفني لتركيب ماكينة الصراف الآلي وتنشيطها، ورافقهم محمد السيد الشاذلى وبحضور الأستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين وعدد من الزملاء الداعمين له، بجانب الفريق الإداري للنقابة، حتى الاطمئنان على التشغيل بكفاءة وإتاحة كل الخدمات المصرفية للأعضاء.

وأشار محمد السيد الشاذلى؛ إلى أن الفكرة فى الاتفاق مع بنك CIB جاءت لسدِّ ثغرة كبيرة يواجهها كثير من الزملاء فى الخدمات المصرفية الضرورية، ويتعرضون فيها لضغوط واشتراطات صعبة من بعض البنوك فى الائتمان وأنظمة القروض وتكاليفها. لافتا إلى أن الخطوة تتكامل مع عناصر أساسية فى برنامجه، تشمل رقمنة الخدمات النقابية واستحداث مكتب للاتصال الخدمى، وتطوير آليات العمل الداخلية، بجانب تفعيل إمكانات النقابة فى التدريب واستغلال الأصول وتحقيق موارد إضافية للدخل.

واختتم الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي حديثه بتهنئة الزملاء بتفعيل الخدمة مع أحد أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، شاكرا مسؤولي البنك على تعاونهم، ومؤكدا استمرار مساعيه نحو مزيد من الاتفاقات والبروتوكولات مع جهات أخرى، وبما يُعزز العمل الخدمي ويرفع مستوى الخدمات المتاحة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (1)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (2)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (3)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (4)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (5)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (6)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (7)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (8)



محمد السيد الشاذلى تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك CIB (9)