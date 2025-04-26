شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مشيدا بكلمة الرئيس فى ذكرى تحرير سيناء: تضمنت رسائل عن صلابة الإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أنها حملت معاني وطنية خالدة، ورسائل واضحة عن صلابة الإرادة المصرية وحرصها على الدفاع عن الأرض والعرض بكل قوة وإيمان.

وقال النائب هشام سويلم، إن الرئيس السيسي قد جسد في كلمته ملحمة تحرير سيناء بكل ما تحمله من دروس في الوطنية والصمود والتضحية، مشيرًا إلى أن سيناء كانت وستظل رمزًا للعزة والكرامة المصرية، محفورة في وجدان كل مصري.

وأشار سويلم إلى أن الرئيس السيسي أبرز الدور البطولي للقوات المسلحة والشرطة المصرية، في معركة الدفاع عن سيناء ومواجهة الإرهاب الأسود، كما ثمن جهود الدبلوماسية المصرية التي خاضت معركة طابا القانونية ببراعة أثبتت السيادة الوطنية المصرية على الأرض كاملة.

وأكد النائب أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسائل هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث جددت مصر موقفها الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين وتمسكها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للشرعية الدولية، معتبرًا أن ذلك الموقف يعبر عن ريادة مصر ودورها التاريخي في دعم الحقوق العربية المشروعة.

وأضاف سويلم أن الرئيس السيسي وضع أمام المصريين خريطة واضحة لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في كل ربوعها، مشددًا على أن بناء مصر الحديثة واجب مقدس لا يقل أهمية عن تحرير الأرض.

واختتم النائب هشام سويلم بيانه قائلاً: نستلهم من ذكرى تحرير سيناء روح التضحية والفداء، ونجدد العهد على استكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر، وشعبها، وجيشها العظيم."