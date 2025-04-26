صوفيا تطالب إسرائيل بدفع تعويض لأسرة ضابط بلغاري قتلته في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالب وزير الخارجية البلغاري جورجي جورجييف، اليوم الجمعة، إسرائيل بدفع تعويض عادل لأسرة الضابط مارين مارينوف، موظف الأمم المتحدة الذي قتل بقصف إسرائيلي بقطاع غزة .

وقال جورجييف في بيان نشره الجمعة، إن بلاده تلقت معلومات رسمية من تل أبيب تؤكد مقتل مارينوف بقذيفة دبابة إسرائيلية في 19 مارس/ آذار الماضي.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الإسرائيلي قدم اعتذارًا لبلغاريا، لكنه لفت إلى أن بلاده ستصر على دفع تعويض عادل لأسرة مارينوف.

وأضاف جورجييف: "كما نطلب بقوة عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

يذكر أن مارينوف قُتل في 19 مارس الماضي خلال هجوم على مقر تابع للأمم المتحدة في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

المصدر : التلفزيون العربي