شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء إلى 516 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد المصابين بسبب الانفجار الذي وقع في ميناء جنوب إيران إلى 516، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للبلد الذي يتعامل مع نحو 80 مليون طن من البضائع سنويا.

مواد قابلة للاشتعال وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخانًا أسودًا بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبان تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.

ولم تقدم السلطات أي سبب للانفجار بعد ساعات من وقوعه، على الرغم من أن مقاطع الفيديو تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.