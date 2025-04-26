ناصر الدين من مستشفى تنورين: نعمل على تفعيل المستشفيات الحكومية مع دعم البنك الدولي والبنك الاسلامي

زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في اطار جولته الشمالية على المستشفيات، مستشفى تنورين الحكومي ورافقه مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف الحلو وكانت في استقباله مديرة المستشفى ميراي يوسف، المدير السابق الدكتور وليد حرب ورؤساء الاقسام، العاملون والموظفون بالاضافة الى مسؤول "حزب الله" في الشمال الشيخ رضا أحمد.

وأكد ناصر الدين "العمل على تفعيل المستشفيات الحكومية لاسيما ان هناك دعما ماديا من البنك الدولي والبنك الاسلامي". ووعد "بتأمين التجهيزات المتوفرة لدى الوزارة قبل نهاية العام الحالي بالاضافة الى السعي لتأمين المزيد من التجهيزات الاضافية". ونوه "بالخدمات التي يقدمها المستشفى واستقبال المرضى من مناطق بعيدة وقريبة لتلقي العلاجات اللازمة والحصول على الخدمات الطبية المتوفرة وهذا دليل على جودة الخدمة وحسن الاستقبال".

وبعد اطلاعه على الجداول، أعرب ناصر الدين عن سروره بنسبة التشغيل وبالمستوى العالي الذي سجله المستشفى، معتبرا أن "هذا دليل على جودة العمل على كافة المستويات وفي كل الاقسام وهذا يشجعنا كوزارة على توفير الدعم اللازم له وتأمين التجهيزات الطبية التي تعزز الخدمات". ووعد بتزويد المستشفى بنظام الطاقة الشمسية خلال أسابيع بتمويل من الدولة اليابانية.

وجال ناصر الدين في اقسام المستشفى كما عاد المرضى في غرفهم.

ثم دون كلمة في سجل المستشفى وكتب: "ولأن عنوانكم الخدمة لكل اللبنانيين، نلتزم كوزارة الصحة العامة معكم في تحسين هذه الخدمة بما فيه الخير لكل الوطن. هذه المستشفى الكريمة تكتسب من جمال جبالها كل المجد وتكتسب من إرادة فريق عملها كل الحب. لكم مني كل التقدير والاحترام".