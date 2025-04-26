اوضح متحدث باسم الرئاسة في كييف إن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يعقدا اجتماعا ثانيا في روما، بعد لقائهما في الفاتيكان اليوم السبت.
وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق أن الرئيسين اتفقا عندما التقيا في الفاتيكان على عقد اجتماع ثان في روما، وأن مساعديهما يعملون على الترتيبات. لكنه قال إن ذلك لم يتحقق بسبب انشغال الرئيسين. وغادر ترامب روما بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الرئيس الأوكراني: الاجتماع الثاني لترامب وزيلينسكي اليوم لم ينعقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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