مكتب الرئيس الأوكراني: الاجتماع الثاني لترامب وزيلينسكي اليوم لم ينعقد

اوضح متحدث باسم الرئاسة في كييف إن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يعقدا اجتماعا ثانيا في روما، بعد لقائهما في الفاتيكان اليوم السبت.

وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق أن الرئيسين اتفقا عندما التقيا في الفاتيكان على عقد اجتماع ثان في روما، وأن مساعديهما يعملون على الترتيبات. لكنه قال إن ذلك لم يتحقق بسبب انشغال الرئيسين. وغادر ترامب روما بالفعل.