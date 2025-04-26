العثور على جسم مشبوه في بلدة رياق قرب المطار تبين أنه صاروخ من مخلفات الحرب ويجري العمل على تفجيره

عُثر منذ بعض الوقت على جسم مشبوه في بلدة رياق قرب المطار، وقد حضرت قوة من الجيش في فوج التدخل السادس ومديرية المخابرات، وبعد الكشف عليه تبين أنه صاروخ من مخلفات الحرب ويجري العمل على تفجيره بعد قليل لذا في حال سماع أي دوي في المنطقة، فلا داعي للهلع.

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