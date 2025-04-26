جنازة البابا كانت أكثر من تقييم عزاء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: جنازة البابا فرانسيس فرصة لقادة العالم لفعل أكثر من مجرد تقديم واجب العزاء، وكان من المحتم على رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أن يذهب.

لا يؤمن السير كير ستارمر بالله، والبرلمان يضم عددًا قليلًا من الأعضاء الكاثوليك، لكن جنازة يوم السبت في روما تُعدّ فرصة جيدة لإجراء محادثات غير رسمية مع قادة آخرين، وكان من المحتم على رئيس الوزراء أن يذهب.

بقول السير كير ستارمر إنه لا يؤمن بالله، ونادرًا ما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدين. لكن كلاهما سيحضران جنازة البابا.

في نهاية المطاف، يُعدّ الكاثوليك ثاني أكبر جماعة دينية في كلا البلدين، بستة ملايين في المملكة المتحدة وأكثر من 50 مليونًا في الولايات المتحدة.

في المملكة المتحدة، تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة الذهاب المنتظم إلى الكنيسة من 8% إلى 12%، بينما قال الرئيس الأمريكي بعد وفاة البابا فرانسيس: "إننا نعيد الدين" إلى أميركا.

على السياسيين - وحتى قادة الكنائس - الانتباه.

ومع ذلك، فإن تمثيل الكاثوليك في مجلس العموم البريطاني ضعيف نسبيًا، ويزداد هذا الوضع سوءًا بعد الهزيمة الساحقة لحزب العمال العام الماضي، والتي نتج عنها هزيمة العديد من المحافظين الكاثوليك البارزين.

ومن المثير للدهشة أن بوريس جونسون كان أول رئيس وزراء كاثوليكي في المملكة المتحدة، حيث اعتنق المسيحية بعد عامين تقريبًا في مقر رئاسة الوزراء (10 داوننغ ستريت) قبل أن يتزوج من زوجته الكاثوليكية، كاري سيموندز.

توني بلير، الذي كان في طفولته مُنشِدًا في كاتدرائية دورهام، اعتنق الكاثوليكية بعد مغادرته داونينع ستريت، وزوجته شيري كاثوليكية.

وذلك على الرغم من أن أليستير كامبل، مستشاره الإعلامي، قال لمحاور سأله عن إيمان السيد بلير: "نحن لا نعبد الله".

واشتهر غوردون براون رئيس الوزراء العمالي السابق بأنه "ابن قسيس" - كان والده قسًا مشيخيًا - وكان والد تيريزا ماي قسيسًا في كنيسة إنجلترا.

ايمان كاميرون

من ناحية أخرى، وصف رئيس وزراء سابق آخر، ديفيد كاميرون، إيمانه بوقاحة بأنه يتردد "مثل إذاعة ماجيك إف إم في تشيلترن".

ولكن على الرغم من وصف السير كير بانتظام بالملحد، فإن اثنين من كبار أعضاء حكومته، وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون ووزير مكتب مجلس الوزراء بات ماكفادن، كاثوليكيان.

وقالت السيدة فيليبسون: "بالنسبة لي، لطالما ارتبطت الكاثوليكية بشعور أوسع بالعدالة الاجتماعية، والعمل الاجتماعي، وقيمة كل فرد"، وأضافت: "أختلف معكم في قضايا الإجهاض ومنع الحمل...".

أشاد السيد ماكفادن، ابن أبوين كاثوليكيين أيرلنديين، بالبابا بعد وفاته قائلاً: "خدم البابا فرانسيس حتى آخر رمق، بما في ذلك عيد الفصح هذا. رحمه الله".

يسوع مصدر إلهامه

أكثر وزراء حزب العمال تدينًا هو وزير الخارجية، ديفيد لامي، الذي قال إن يسوع المسيح كان مصدر إلهامه في سياساته وإيمانه طوال حياته.

راشيل ريفز وزيرة الخزانة وويس ستريتنغ وزير الصحة من الأنجليكانيين الممارسين، وجوناثان رينولدز يرأس جماعة تُسمى "المسيحيون على اليسار"، وستيفن تيمز مسيحي إنجيلي.

وزراء محافظون كاثوليك

في صفوف المحافظين، أدت الهزيمة الساحقة العام الماضي إلى خسارة العديد من كبار أعضاء الحزب الكاثوليك، بمن فيهم وزراء حاليون وسابقون، مقاعدهم.

من بين الضحايا وزراء الحكومة جيليان كيغان، ومارك هاربر، وثيريز كوفي، وليام فوكس، وداميان غرين، وجاكوب ريس-موج، إلى جانب الوزيرين المساعدين ماريا كولفيلد وبول ماينارد، والنائبين البارزين داميان كولينز ودانيال كاوتشينسكي.

وهذا لا يبقي سوى رئيس مجلس العموم، السير إدوارد لي، والزعيم السابق للحزب، السير إيان دنكان سميث، والوزير السابق داميان هيندز، كآخر الكاثوليك المحافظين المتبقين في مجلس العموم.

يقول النائب داني كروجر، الذي يقود المعركة ضد قانون الموت الرحيم المثير للجدل، ومشروع قانون البالغين المصابين بأمراض مميتة (نهاية الحياة)، إنه مسيحي إنجيلي.

فرصة تتجاوز العزاء

أما بالنسبة لقادة العالم مثل السير كير والسيد ترامب، فإن حضور جنازات رجال دولة العالم أو العظماء والصالحين يتجاوز مجرد تقديم واجب العزاء.

إنها فرصة للقاءات رسمية أو غير رسمية مع قادة العالم الآخرين، تُعرف في مصطلحات الدبلوماسية الدولية بـ"اللقاءات الثنائية"، أو "اللقاءات الودية"، أو "اللقاءات المباشرة".

فإلى جانب السير كير والرئيس الأمريكي، أعلن قادة فرنسا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وبولندا والمفوضية الأوروبية، بل ورئيس أوكرانيا زيلينسكي، عن حضورهم.

قد يكون هذا أحد أكبر تجمعات قادة العالم خارج نطاق قمة رسمية لمجموعة السبع، أو مجموعة العشرين، أو الاتحاد الأوروبي، أو أي قمة دولية أخرى. لذا، بالطبع، سيحضر السير كير والرئيس ترامب.

* تم أعداد هذه المادة من موقع قناة سكاي نيوز البريطانية: https://news.sky.com/story/popes-funeral-an-opportunity-for-world-leaders-to-do-more-than-pay-their-respects-the-pm-was-always-bound-to-go-13353895