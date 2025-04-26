شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: أتعهد بالتفرغ للنقابة والدفاع عن حقوق الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه ملتزم بأن يكون نقيبًا لجميع الصحفيين، مؤكداً استمرار هذا العهد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده لإعلان برنامجه لدورة نقابية جديدة: "أتعهد بالتفرغ الكامل للنقابة"، مشددًا على أن "الاجتماع على أرضية المهنة مكسب كبير يجب الحفاظ عليه".

وأكد البلشي حرصه على الدفاع عن مصالح جميع الزملاء، لافتًا إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا حق أصيل للصحفيين، مع السعي لعدم استغلاله في الأغراض الانتخابية.